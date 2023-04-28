Министерство природных ресурсов провело проверку о «брошенных» в лесу Удмуртии лосятах

Министерство природных ресурсов Удмуртии провело проверку сообщений о двух лосятах, найденных в лесу в Дебесской районе. В результате установлено, что детеныши не были брошены, рядом находилась их мама. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В ведомстве жителей Удмуртии просят не идти на контакт с дикими животными, поскольку это несет большой риск, в том числе опасных заболеваний или возможного нападения на человека. При этом специалисты напоминают, что рядом с «брошенными» детенышами, как правило, находится их мама, которую может отпугнуть запах человека.