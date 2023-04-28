НБКИ: выдача автокредитов в Нижегородской области выросла на 2,1% в первом квартале

Банки в Нижегородской области выдали 3,9 тыс. автокредитов в январе-марте 2023 года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 2,1% больше по сравнению с уровнем прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В России в целом выдача кредитов на покупку авто выросла на 16,8%, до 167,9 тыс. займов. Лидерами по темпам роста стали Татарстан (+43,7%, до 8,7 тыс. шт), Оренбургская область (+35,7%, до 2,8 тыс. шт) и Ставропольский край (+35,3%, до 3,7 тыс. шт).

В НБКИ отметили, что оживление на рынке связано с возобновлением госпрограммы льготного кредитования и увеличением продаж в кредит автомобилей с пробегом. «Также стоит отметить и возросшую потребительскую активность граждан и постепенное ослабление банками своих требований к заемщикам»,– сказал директор по маркетингу в бюро Алексей Волков.

Анастасия Еремина