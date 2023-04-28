Из колонии в Краснодаре сбежал осужденный житель Белоруссии

Из краснодарской колонии-поселения сбежал житель Белоруссии Олег Калинов. Сейчас его разыскивают правоохранители. Информацию «Ъ-Кубань» подтвердили в пресс-службе УФСИН по Краснодарскому краю.

41-летний мужчина находился в колонии-поселении на улице Калинина. Там, по решению Прикубанского районного суда, он отбывал срок в 1 год и 8 месяцев за кражу. Регистрации и постоянного места жительства в России у него нет.

Мужчина покинул территорию колонии 27 апреля. Он имеет среднее телосложение, его рост составляет 170 см, тип лица — европейский. Он был одет в светлую майку, спортивную куртку оливкового цвета, темную спортивную обувь и синее трико.

«В настоящее время сотрудниками УФСИН России по Краснодарскому краю и полиции организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на задержание осужденного»,- сообщили в УФСИН по Краснодарскому краю.

За побег из колонии-поселения мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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