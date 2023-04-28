Градостроительный совет Петербурга одобрил проект фасада клубного дома Meltzer Hall

Градостроительный совет при правительстве Санкт-Петербурга большинством голосов одобрил новый проект фасада восьмиэтажного комплекса Meltzer Hall на набережной реки Карповки. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по градостроительству и архитектуре. Обновленный проект разработало архитекторуное бюро «Студия 44» по заказу АО «Петроцентр».

До этого проект рассматривался Градсоветом десять лет назад, в 2013 года, однако тогда было принято решение о корректировке фасадов зданий

По слова архитектора проекта Никиты Явейна, в новом варианте изменилось сочление и трактовка кровли с плоскостью фасадов, цвет и характер облицовки, кровля стала светлее стены. «Большое внимание уделено типам облицовки, применяются разные способы обработки камня, от “скалы” до “бучарды”»,— рассказал архитектор. Он дополнил, что в представленной работе упорядочена система оконных проемов фасада по Каменноостровскому проспекту.

Отмечается, что обновился и применяемый материал. «Фасады дома будут созданы из пироксенита. Этот натуральный камень относится к магматической горной породе, цвет которого варьируется от черного и темно-зеленого до золотистого и белого. При облицовке Meltzer Hall будут использовать породу зеленого цвета с розовыми прожилками, но в дождь он будет “раскрываться” изумрудным оттенком», — рассказал директор ГК «Альфа Фаберже» Виталий Бахарев.

ЖК Meltzer Hall в Петроградском районе строит ГК «Альфа Фаберже». Восьмиэтажный комплекс рассчитан на 163 квартиры.

Надежда Ярмула

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте