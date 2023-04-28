Краевые власти планируют застройку 1,3 га в пермском микрорайоне Данилиха

Краевые власти планируют комплексное развитие территории в районе улиц Плеханова, Кронштадской и Лугового переулка в Дзержинском районе Перми. Министерство строительства Пермского края опубликовало проект приказа о принятии решения по комплексному развитию территории на ул. Плеханова в Перми. Согласно проекту приказа, комплексному развитию подлежит площадка в 1,3 га. В рамках проекта планируется снести многоквартирные малоэтажные жилые дома по ул. Плеханова, 51, 51а, 51б, 53а, 54, 55, 55а и 56. Из них аварийным и подлежащим сносу признан только один дом по ул. Плеханова, 51а. Для комплексного развития власти региона планируют изъять административное здание на ул. Плеханова, 53, в котором, по данным сервиса 2ГИС, находятся кафе, пекарня, магазины мебельный салон и прочее.

Проект приказа устанавливает, что решение о комплексном развитии территории на ул. Плеханова должно быть реализовано в течение 5 лет с даты заключения соответствующего договора. На месте снесенных домов и в границах перечисленных площадок должно быть построено 24,3 тыс. кв. м нового жилья. Освоением указанной территории должен будет заняться тот застройщик, с которым власти заключат договор о КРТ по итогам проведения торгов.