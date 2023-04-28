Суд в Петербурге отправил под стражу водителя автокрана, сбившего на переходе школьницу

Суд в Петербурге назначил меру пресечения водителю автокрана, который сбил на пешеходном переходе 11-летнюю девочку на проспекте Юрия Гагарина. Его обвинили в нарушении ПДД в пьяном виде, повлекшем по неосторожности причинения тяжкого вреда, сообщили 28 апреля в объединенной пресс-службе судов.

По данным следствия, 26 апреля Роман Касаткин в наркотическом опьянении сел за руль автокрана. На перекрестке проспекта Гагарина и улицы Орджоникидзе он сбил 11-летнюю девочку, переходившую дорогу на пешеходном переходе на зеленый сигнал светофора. Девочку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, она находится в реанимационном отделении больницы.

Мужчину обвинили в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Он отправлен под стражу на два месяца — до 26 июня.

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