Росприроднадзор взыскивает с администрации Сочи 84 млн рублей за загрязнение реки

Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Новороссийска взыскивает с администрации города Сочи возмещение вреда, причиненного водному объекту. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В заявлении говорится, что ущерб взыскивается за вред реке Бзугу. Сумма требований истца составляет 84,1 млн руб. Исковое заявление Арбитражный суд Краснодарского края принял в марте текущего года. Подробности иска пока не раскрываются.

Бзугу — река, впадающая в Черное море, ее длина - 10 км. Берет начало на южных склонах горы Пикет, протекает в Хостинском районе Сочи. Высшая точка бассейна реки Бзугу — 627 метров над уровнем моря.

Тат Гаспарян

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