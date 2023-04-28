Росприроднадзор взыскивает с администрации Сочи 84 млн рублей за загрязнение реки

Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Новороссийска взыскивает с администрации города Сочи возмещение вреда, причиненного водному объекту. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
В заявлении говорится, что ущерб взыскивается за вред реке Бзугу. Сумма требований истца составляет 84,1 млн руб. Исковое заявление Арбитражный суд Краснодарского края принял в марте текущего года. Подробности иска пока не раскрываются.
Бзугу — река, впадающая в Черное море, ее длина - 10 км. Берет начало на южных склонах горы Пикет, протекает в Хостинском районе Сочи. Высшая точка бассейна реки Бзугу — 627 метров над уровнем моря.
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