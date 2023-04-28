В Петербурге на Первомай ожидается дожди с мокрым снегом

1 мая в Санкт-Петербурге будут идти кратковременные дожди, местами с мокрым снегом, дневная температура не поднимется выше +12 градусов по Цельсию. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

«Поступление холодного воздуха с запада продолжается, и влияние его мы ощутим уже завтра. Кратковременные дожди, которые будут в большинстве районов наблюдаться, местами пройдут с мокрым снегом. Кому повезет, тот увидит снежинки, особенно в ночные и утренние часы. Такой характер погоды повторится и 1 мая»,— написал он в своем Telegram-канале в пятницу, 28 апреля.

Согласно текущим прогнозам, в начале мая в Петербурге сохранится холодная погода с осадками. В отдельные дни в городе еще может пойти снег, отметил господин Колесов.

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