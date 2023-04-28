Cheval Blanc St-Tropez открывает сезон

Новый сезон в отеле Cheval Blanc St-Tropez откроется 11 мая. Жемчужина французского курорта расположилась на пересечении вечно бодрствующего города и безмятежного пространства побережья в тени соснового леса. Cheval Blanc находится в пешей доступности от центра Сен-Тропе и имеет прямой выход на белоснежный пляж Буйабес. В большинстве из 30 номеров и люксов есть террасы или просторные балконы. Приватный пляж Cheval Blanc St-Tropez располагает 60 шезлонгами, подогреваемым бассейном и собственным причалом. В спа-центре гости смогут расслабиться после дня, проведенного на солнце, и посетить оздоровительные процедуры, разработанные специалистами бренда Guerlain. Изысканные блюда средиземноморской кухни от шеф-повара ресторана La Vague d`Or Арно Донкеля, удостоенного трех звезд Michelin, станут волшебным завершением дня. На территории отеля также открыты приморский ресторан La Terrasse и бар Le.

Елизавета Федутинова