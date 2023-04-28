В Самаре ответственную за снос аварийных домов организацию оштрафовали на 1,6 млн рублей

В Самаре организация, ответственная за снос аварийных домов, оштрафована за невыполнение условий контракта, сообщает городская прокуратура.

В ноябре 2022 года департамент управления имуществом Самары заключил с ООО «Гранд Дил» контракт на снос 3 аварийных домов в Советском и Красноглинском районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Подрядчиком в установленный контрактом срок работы не выполнены, в связи с чем прокуратурой города в отношении должностного и юридического лица в феврале 2023 года возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства)»,— говорится в сообщении надзорного органа.

Мировой суд поддержал позицию прокуратуры. Компания оштрафована на 1 млн 658 тыс. руб., генеральный директор — на 82 тыс. руб.

Сабрина Самедова