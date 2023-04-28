В Ульяновске 1 мая запустят 17 фонтанов

В Ульяновске 1 мая запустят 17 городских фонтанов. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В этот день заработает светомузыкальный фонтан на площади Ленина, еще два – на бульваре «Новый Венец». Также запустят фонтаны в скверах «Экран» и имени Яковлева, парках имени Матросова, «Винновская роща» и «Владимирский сад», у ККК «Современник» и остановки «Универсам». Плавучие фонтаны заработают на Свияге в районах Автомеханического техникума, напротив ТРК «Аквамолл» и набережной микрорайона «Аквамарин».

Вечером 1 мая запустят фонтан в парке «Семья».

Андрей Сазонов