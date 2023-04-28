Коллектив Чайковского театра обвинил в отмене патриотического спектакля бывшего худрука

Коллектив МБУИ «Чайковский театр драмы и комедии» заявил о своей поддержке специальной военной операции (СВО) и опроверг утверждения бывшего худрука Александра Борисова о том, что ряд артистов уволились из-за нежелания играть в спектакле о Великой Отечественной войне и событиях на Украине с 2014 года. Как сообщается на сайте театра, спектакль отменил сам уволенный худрук, который является правообладателем этого произведения.

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В своем обращении, размещенном на сайте театра, коллектив заявляет, что актеры театра никогда не высказывались против СВО. «Мы поддерживаем Россию и переживаем за наших ребят, которые сейчас сражаются за нашу безопасность,— утверждается в заявлении.— Решение актеров покинуть театр никак не связано со спектаклем “Смерти нет”. Оно было принято после резких и нелицеприятных высказываний в адрес актеров со стороны Борисова в ходе разбора совсем другого спектакля, а также из-за сложившейся в коллективе усилиями Борисова нездоровой атмосферы. Именно чтобы сохранить труппу, Борисову было предложено уволиться — под его началом актеры отказывались продолжать работу». На сайте театра также сообщается, что Александра Борисову было предложено покинуть театр после премьеры спектакля «Смерти нет», но премьера была отменена по его решению. Без согласия господина Борисова, как правообладателя, премьера состояться не может.

Министр культуры Прикамья Алла Платонова сообщила «Ъ-Прикамье», что ведомство разбирается в ситуации. «Театр в Чайковском муниципальный, и, по информации учредителя театра, все не так, как подает ее уволенный руководитель. Вопрос совершенно не в тематике спектакля. Труппа готова играть данный спектакль, но с другим режиссером. Сейчас театр работает над тем, чтобы вернуть постановку в репертуар»,— отметила министр.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», сегодня сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин написал в своем телеграм-канале об отмене спектакля, поставленного по мотивам очерков военных корреспондентов России, и привел точку зрения уже бывшего худрука театра Александра Борисова. «Вчера получил уведомление о прекращении со мной трудовых отношений (уволен по 278-й статье — без объяснения причин),— сообщил господин Борисов.— Конечно, в устной форме мне проговорили в управлении культуры, что причина увольнения — в заявлениях об уходе от пяти артистов театра». Артисты якобы уволились из-за нежелания играть в этом спектакле.