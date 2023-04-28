Мэрия Уфы утвердила проект застройки квартала у Ботанического сада

Мэрия Уфы утвердила проекты планировки и межевания квартала площадью 29,3 га, ограниченного улицами Менделеева, Агиша, проспектом Юлаева и территорией Ботанического сада. Они разработаны по обращению потребительского кооператива по содействию в проектировании и строительстве недвижимости «Инновационные технологии в строительстве», говорится в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации.

На территории расположены комплекс зданий архитектурно-строительного института УГНТУ и правоохранительных органов, два многоэтажных жилых дома и один строящийся. Проектом предусмотрен снос малоэтажной жилой застройки, хозяйственных построек и гаражей площадью 7,1 тыс. кв.м.

Вдоль улицы Агиша планируется построить три 30-этажных, а со стороны Ботанического сада — два 12-22-этажных дома с апартаментами и паркингом на 500 мест. Общая площадь квартир по проекту составит 164 тыс. кв. м.

На застроенной территории также разместят четыре детских сада на 330 мест, реконструируют школу №108, на первых этажах жилых зданий разместят две поликлиники общей площадью 1 тыс. кв. м.

На другой стороне квартала планируется построить культурно-досуговый центр с подземным паркингом, музей под открытым небом «Атайсал — земля предков» и религиозное учреждение с воскресной школой.

Потребительский кооператив по содействию в проектировании и строительстве недвижимости УГНТУ (с 2019 года «Инновационные технологии в строительстве») был создан в январе 2002 года представителями нефтяного университета. Его уставный капитал — 10 тыс. руб. По данным Kartoteka.ru, учредители кооператива — его директор Владимир Мохов, а также Иван Александров, Сергей Кунафин, Вадим Бабков и Ахмет Шаймухаметов.

Карина Мамаева

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