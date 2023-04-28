Пожилая жительница Ижевска предстанет перед судом за убийство мужа при самообороне

В столице Удмуртии завершилось расследование в отношении 65-летней женщины, которую обвиняют в убийстве мужа при самообороне (ч. 1 ст. 108 УК РФ). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, уголовное дело направили в суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным следствия, трагедия между супругами произошла в ночь на 1 января в квартире по Заречному шоссе. Причиной, из-за который мужчина стал душить жену и высказывать угрозы убийством, стала бытовая ссора. Вырвавшись, женщина выбежала на лоджию, взяла там топор и нанесла им несколько ударов, после чего также ударила мужа ножом.

После того смерти супруга, женщина переместила его тело на балкон. Убитого обнаружила их дочь.

В рамках расследования осмотрено место происшествия и допрошены свидетели, а также проведены судебно-медицинские и судебно-психиатрическая экспертизы.