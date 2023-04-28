Активисты ОНФ просят губернатора поставить светофор на окружной дороге

Представители регионального исполкома ОНФ попросят губернатора лично разобраться с тем, что жители деревни Зверинцы Ярославского района вынуждены перебегать Юго-Западную окружную дорогу, поскольку ближайший пешеходный переход в 2 км от деревни. Об этом рассказали в ярославском ОНФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юго-Западная окружная дорога, участок рядом с деревней Зверинцы

Фото: Народный фронт, Ярославская область Юго-Западная окружная дорога, участок рядом с деревней Зверинцы

Фото: Народный фронт, Ярославская область

Чтобы попасть на остановку местные жители вынуждены либо двигаться по обочине, либо пробегать между несущихся машин, в том числе большегрузов. По словам жительницы Елены Тюриной, ее 40-летнюю дочь сбил внедорожник, который вылетел из-за фуры. Из-за случившегося женщина до сих пор мучается от болей в голове и руке.

«Еще два года назад суд обязал профильный департамент установить светофор и ограждения, но ничего не изменилось. Мы подготовили письмо губернатору, попросим вмешаться лично. Просигнализировали прокуратуре. Этот экстремальный квест надо немедленно прекратить»,— сообщили в ОНФ.

Алла Чижова