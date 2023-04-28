В Петербурге 28 апреля открылся сезон метеоров в Петергоф

В Петербурге стартовал сезон метеоров. 28 апреля из Петербурга в Петергоф запустили первый рейс, сообщили в компании «Астра Марин».

В первый день запуска перевозчик отметил спрос в 2,5 раза выше, чем в начале сезона годом ранее. Компания увеличила количество рейсов на маршруте — теперь в каждую сторону их стало отправляться на шесть больше. В настоящее время скоростные теплоходы ходят каждые 30 минут, в периоды повышенного спроса интервал уменьшится до 15 минут.

Как отметили в пресс-службе, с 2021 годом продажи билетов выросли на 70%. Планируется, что в этом году на метеорах удастся перевезти на 20% больше пассажиров, чем годом ранее. Скидка в размере 30% действует на рейсы из Петергофа в Петербург с 10:00 до 12:30, а также из Петербурга в Петергоф с 16:30. Кроме того, при оплате проезда Единой картой петербуржца стоимость составит на 15% меньше.

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