Число точек с услугой снятия наличных на кассе в Удмуртии выросло на 60%

В Удмуртии количество торговых точек и АЗС, где можно снять деньги с банковской карты на кассе, к началу 2023 года увеличилось до 537. Рост по отношению к июлю прошлого года составил 60%, сообщает пресс-служба Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Управляющий Отделением - Национальным банком по Удмуртии Волго-Вятского ГУ Банка России Татьяна Жиганшина отметила, что сервис активно распространяется в республике благодаря его удобству. Услуга позволяет повысить финансовую доступность в небольших населенных пунктах, где нет офисов банков или банкоматов.