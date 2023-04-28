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Число точек с услугой снятия наличных на кассе в Удмуртии выросло на 60%

В Удмуртии количество торговых точек и АЗС, где можно снять деньги с банковской карты на кассе, к началу 2023 года увеличилось до 537. Рост по отношению к июлю прошлого года составил 60%, сообщает пресс-служба Банка России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Управляющий Отделением - Национальным банком по Удмуртии Волго-Вятского ГУ Банка России Татьяна Жиганшина отметила, что сервис активно распространяется в республике благодаря его удобству. Услуга позволяет повысить финансовую доступность в небольших населенных пунктах, где нет офисов банков или банкоматов.

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