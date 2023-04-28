Верховный суд рассмотрит земельный спор челябинского застройщика и КУИЗО Сосновского района

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ (ВС) рассмотрит дело об отказе комитета по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИЗО) Сосновского района Челябинской области предоставить четыре земельных участка в собственность строительной компании «Созидание» (Челябинск). Доводы кассационной жалобы КИУЗО на решения судов трех инстанций признаны заслуживающими внимания. Первое заседание в ВС назначено на 25 мая, говорится в материалах дела.

ООО «Созидание» в декабре 2021 года направило в Арбитражный суд Челябинской области иск с требованием признать незаконными четыре решения КУИЗО Сосновского района об отказе в предоставлении в собственность земельных участков общей площадью 40,2 га, расположенных южнее деревни Новое поле. В 2006-2010 годах компания получила эти земли в аренду на 49 лет для сельскохозяйственного использования. В 2021 году «Созидание» воспользовалось правом арендатора и направило в администрацию заявление о выкупе участков в собственность без торгов, но получило отказ. КУИЗО сослался на то, что нельзя решить вопрос о выкупе в связи отменой генерального плана и правил землепользования и застройки Рощинского сельского поселения, до утверждения корректировок документа. Входе спора комитет дополнил основания отказа тем, что участки в новом генплане включены в границы населенного пункта и отнесены к зонам застройки малоэтажными и индивидуальными домами, поэтому не могут быть предоставлены в собственность для сельского хозяйства.

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования истца в полном объеме, обязав ответчика предоставить спорные участки в собственность. Восемнадцатый апелляционный суд и Арбитражный суд Уральского округа также признали иск обоснованным. Суды указали, что на момент обращения компании и отказа КУИЗО участки относились к землям сельхозназначения и не входили в границы населенного пункта.

В кассационной жалобе, направленной в ВС РФ, комитет, в том числе указал на то, что эти участки частично входят в границы памятников природы – Челябинский городской и Каштакские боры, а также в границы земель общего пользования – полосы отвода автомобильной дороги.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Созвездие» зарегистрирована в Челябинске в 2006 году. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых здания. 55% уставного капитала принадлежит ООО «Новый дом» предпринимательницы Любови Федоровой, 45% - ООО «Специализированный застройщик „Метчелстрой» Александра Воробьева. «Созидание» занимается строительством многоквартирных домов в поселке Рощино.