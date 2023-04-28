В Славянском районе в ДТП погиб молодой водитель Ford

В Славянском районе произошла авария с двумя иномарками, в которой погиб один из водителей. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Краснодарскому краю.

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Авария произошла около 6 часов 28 апреля на автодороге «Краснодар – Темрюк», перед станицей Курчанской. 64-летний житель Крыма за рулем Nissan выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем «Ford».

В результате происшествия 26-летний водитель автомобиля «Ford» погиб на месте аварии, его 20-летняя пассажирка с травмами доставлена в ЦРБ Славянского района. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Еще одна авария произошла вечером 27 апреля в Усть-Лабинском районе на автодороге «Краснодар — Кропоткин». В ней два человека погибли и шестеро пострадали.

Татьяна Ручкина

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