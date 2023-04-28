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Коммерсантъ FM
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Почти каждый шестой россиянин хочет сменить работу в 2023 году

Поменять место работы в течение ближайших 12 месяцев планируют 17% опрошенных россиян, следует из данных исследования «Талантист», проведенного платформой «Россия — страна возможностей» совместно со стаффинговой группой ANCOR. При этом не планируют менять работу 54% респондентов, затруднились ответить 28% опрошенных.

Как отмечается в исследовании, ключевыми факторами, влияющими на смену работодателя, стали заработная плата, финансовая стабильность, гарантия занятости, приятная рабочая атмосфера и возможность получать интересные рабочие задачи.

Исследование проводилось методом онлайн-опроса с 7 по 27 февраля. В нем приняли участие свыше 20 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, большинство (80%) из них заняты в коммерческом секторе экономики.

По данным Росстата, официальный уровень безработицы в России в феврале составил 3,5%, обновив в очередной раз исторический минимум. Если в январе общая численность безработных составила 2,734 млн человек, то в феврале — уже 2,635 млн человек. При этом, как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу февраля в органах службы занятости населения состояли на учете 0,7 млн не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,6 млн человек имели статус безработного, в том числе 0,4 млн человек получали пособие по безработице.

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