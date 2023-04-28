«Россети Тюмень» обеспечили стационарное электроснабжение глэмпинга в Тюменской области

Базу отдыха в Нижнетавдинском районе Тюменской области, которая три года получала электричество от дизельного генератора, подключили к электросетям. Компания «Россети Тюмень» построила для этого линию электропередачи и установила трансформаторную подстанцию. Общий объем выданной объекту мощности составил 150 кВт.



Глэмпинг «МОРЕЛЕСА» расположен на берегу озера Ипкуль. Энергетики проложили к нему кабельную линию электропередачи, смонтировали трансформаторную подстанцию мощностью 160 кВА и установили распределительный щит. Ради сохранения лесного ландшафта при строительстве линии энергетики применили метод горизонтального направленного бурения.

Подключение потребителей к электрическим сетям является одним из ключевых направлений деятельности компании «Россети Тюмень» и способствует раскрытию экономического и рекреационного потенциала региона. Выданная туркомплексу мощность позволит обустроить территорию для организации круглогодичного отдыха жителей и гостей Тюменской области.