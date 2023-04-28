Михаил Чигарев покинул пост директора департамента делами губернатора в Севастополе

Михаил Чигарев покинул пост главы департамента управления делами губернатора Севастополя. Об этом сообщает ForPost со ссылкой на главу города Михаила Развожаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Севастополя Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

Сообщается, что увольнение связано с семейными обстоятельствами чиновника. Он намерен вернуться в Москву. Исполняющим обязанности главы департамента назначен Юрий Клепче.

Михаил Чигарев занимал пост директора департамента по делам губернатора с конца осени 2020 года. На портале правительства города он все еще указан в должности. До последнего назначения господин Чигарев был заместителем директора департамента финансов Севастополя, а перед этой должностью возглавлял отдел закупок и конкурсной документации департамента экономического анализа и финансов упразднённого министерства РФ по делам Северного Кавказа.

Анастасия Донскова

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