Участок федеральной трассы «Иртыш» за 1,2 млрд рублей отремонтирует компания из Иваново

Победителем торгов на право выполнения капитального ремонта участка федеральной трассы «Иртыш» Челябинск - Курган - Омск – Новосибирск стала компания из Ивановской области «Союз Автодор». Исполнителю предстоит приступить к работам уже пятого мая, а закончить 20 августа следующего года. Стоимость контракта 1,2 млрд руб. Всего в торгах принимали участие две компании, предложившие равную сумму исполнения условий контракта, следует из данных на портале госзакупок.

По данным «СПАРК - Интерфакс», основной деятельностью «Союз Автодор» является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Бенефициар организации - Александр Комков.

«Ремонт участка федеральной трассы, безусловно, важен не только для Сибирского региона, но и в целом для страны, так как первоочередная задача – продлить коридор «Запад – Восток» через Сибирь на Монголию и на Китай. Напомню, что президент одобрил частичное расширение до четырех полос дорог по маршруту Омск – Новосибирск – Иркутск – Чита – Горно-Алтайск до границ Китая и Монголии, в проект развития транспортного коридора включены, в том числе обходы городов Сибири. Отдельно отмечу строительство Северо-Западного обхода Кемерова, который станет частью федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Сегодня весь транзитный поток федеральной трассы «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, проходит по центральным улицам столицы Кузбасса, в 2024 обход будет сдан», - говорит депутат Госдумы от Кемеровской области, первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

В то же время целесообразность новых масштабных строек сейчас – под вопросом. «Если в целом на развитие транспортной сети средств не будет хватать, давайте снижать объемы новых строек, но сохранять объемы ремонтов существующих трасс. Иначе через несколько лет, когда мы построим новые, старые дороги невозможно будет эксплуатировать. Но пока такой выбор делать не приходится», - считает Павел Федяев.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев