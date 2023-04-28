В 2022 году власти Орла столкнулись с «огромным» числом исков по выплатам за аварийное жилье

Одной из острых финансовых проблем 2022 года для мэрии Орла стало поступление в «огромного количества» судебных исков, связанных с выплатой гражданам выкупной стоимости аварийного жилья. Об этом во время отчета о работе администрации рассказал мэр Юрий Парахин.

По его словам, на удовлетворение исков было направлено 341,1 млн руб. При этом в 2021 году расходы составили 193,3 млн, а в 2020 году — 45,2 млн. «К сожалению, мы не можем ни повлиять, ни спрогнозировать эти расходы, а вынуждены обеспечивать их оплату даже в ущерб иных, в том числе запланированных, статей расходов бюджета», — следует из отчета мэра.

Юрий Парахин отметил, что погашение судебных решений является одной из приоритетных статьей расхода, так как несвоевременная оплата приводит к блокировке лицевых счетов учреждений, а это «ставит под угрозу исполнение муниципальных контрактов, заключенных в рамках реализации национальных проектов, а также финансирование социальных выплат и расходов по защищенным статьям».

В 2022 году для расселения из аварийного жилья в Орле было куплено 185 квартир и заключено 159 соглашений об изъятии жилых помещений. Всего расселено 13,5 тыс. кв. м. В этом году планируется расселить еще 8,2 тыс. кв. м. По проекту «Ответственный застройщик» в муниципальную собственность передаются 36 квартир. Их используют наряду с покупаемым жильем.

Подробнее об орловской программе «Ответственный застройщик» читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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