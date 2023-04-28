На высадку деревьев вдоль трассы Казань — Екатеринбург в Башкирии направят до 109 млн рублей

Росавтодор на конкурсе 29 мая выберет подрядчика для проведения работ по лесовосстановлению при строительстве скоростной трассы Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 109,7 млн руб. Протяженность высадки — 140 км.

В конкурсе могут участвовать только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Магистраль Казань — Екатеринбург станет частью федеральной трассы М-12 Москва—Нижний Новгород—Казань—Екатеринбург протяженностью около 1,6 тыс. км.

Майя Иванова

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