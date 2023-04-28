В Краснодаре будут судить арбитражного управляющего за присвоение имущества должника

В Краснодаре завершили расследование уголовного дела в отношении арбитражного управляющего, который присвоил чужое имущество. В итоге он нанес двум организациям ущерб на 3,5 млн руб., сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

51-летний житель Краснодара был финансовым управляющим физлица, признанного банкротом. Он продал квартиру должника, являющуюся залоговым имуществом организации-кредитора. Вырученные от продажи деньги поступили на специальный банковский счет, открытый в рамках процедуры банкротства на имя должника. После этого управляющий перевел их на личный расчетный счет, открытый в другом банке. При этом он не сообщил финансовой организации о том, что является управляющим и должник признан банкротом. Позже мужчина перечислил деньги на банковские счета третьих лиц.

В отношении мужчины было возбужденного уголовное дело по ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Теперь оно направлено в суд.

Татьяна Ручкина

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