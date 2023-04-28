«Мураками», «Трамвай в Пышму» и день рождение Музея андеграунда

На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать симфонические аранжировки к фильмам «Брат» и «Брат-2», посетить концерт группы «Мураками» и выступление грузинской певицы Меги Гогитидзе. В театрах — увидеть «Скупого папика» и «Трамвай в Пышму», в кино — посмотреть «Воспоминания об убийце», а также отметить первый день рождения Музея андеграунда. Подробнее о культурных мероприятиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ "Мураками"

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Концерты

На концертной площадке «Фабрика» 30 апреля выступит группа «Мураками». Исполнители представят новый альбом «В песнях навсегда» и сыграют уже известные хиты в других аранжировках. Группа выступит в обновленном составе. Стоимость билета — от 1,6 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец культуры железнодорожников (ДКЖ)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Дворец культуры железнодорожников (ДКЖ)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Во Дворце культуры железнодорожников 30 апреля оркестр Cinema And Game Music Orchestra (Cagmo) исполнит симфонию «Брат». Зрители услышат симфонические аранжировки саундтреков фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». Оркестр Cagmo хиты групп «АукцЫон», «Сплин», «Наутилус Помпилиус», «Смысловые галлюцинации», «Танцы минус» и других участников легендарного саундтрека. Стоимость билета — от 1,4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Меги Гогитидзе

Фото: Юлия Солодовникова Певица Меги Гогитидзе

Фото: Юлия Солодовникова

В банкетном зале «Мечты» 30 апреля впервые в Екатеринбурге выступит грузинская певица Меги Гогитидзе. Она автор текстов и вокалистка, создавшая неповторимый стиль: смешение грузинской этники, мелодичности и проникновенных поэтических строчек, обрамленных современным звучанием. В ее музыке — и рок, и поп, и джаз, и дрим-поп, а местами она даже читает хип-хоп на грузинском. Стоимость билета — от 2,5 тыс. руб.

В Музее андеграунда 3 мая пройдет музыкальная программа Алексея Коршуна «Метафизика группы The Doors». Это первая встреча, которая будет посвящена самой загадочной группе калифорнийского музыкального андеграунда во главе с поэтом и певцом Джимом Моррисоном. Зрители смогут послушать дебютный безымянный альбом группы за 1967 год на виниле. Стоимость билета — 300 руб.

На концертной площадке «Фабрика» 4 мая состоится фортепианный вечер, посвященный творчеству современного кинокомпозитора Ханса Циммера. Он написал более 150 санудтреков к таким фильмам, как «Король Лев», «Гладиатор», «Интерстеллар», «Дюна», «Пираты Карибского моря» и «Темный рыцарь».Ханс Циммер — двукратный лауреат премии «Оскар», трехкратный лауреат премии «Золотой глобус», четырехкратный лауреат «Грэмми». Его музыку исполнит солист Свердловской филармонии Владислав Чепинога. Стоимость билета — от 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловская филармония

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Свердловская филармония

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Свердловской государственной академической филармонии 5 мая состоится скрипичный концерт, посвященный творчеству Брамса и Бетховена. Для музыки первого характерна нежная лирика и страстные венгерские напевы. Симфонический оркестр и солистка Елена Таросян исполнят концерт для скрипки с оркестром Брамса и Симфонию №7 Бетховена. Стоимость билета — от 1,15 тыс. руб.

В Ельцин Центре 5 мая состоится творческий вечер Севы Гаккеля — рок-музыканта и общественного деятеля из Санкт-Петербурга. Он пройдет в рамках выставки «Поколение дворников и сторожей». Сева Гаккель расскажет о своих музыкальных экспериментах в 1970-1980-х в роли участника группы «Аквариум», о проекте «Seva & the Molkenteens» и о своем представлении тенденций в музыкальной индустрии. 6 мая состоится премьера незаписанного альбома «Ниже плинтуса» группы Севы Гаккеля. Посещение творческого вечера бесплатно, по предварительной регистрации. Стоимость концерта — 150 руб.

Выставки

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ 25 апреля открылась художественная патриотическая выставка живописи и графики «С чего начинается Родина?», приуроченная ко Дню Победы. Среди работ преподавателей УрГАХУ — знаменитая картина Нины Костиной «Ветеран УЗТМ. Портрет отца», произведения Ивана Анцыгина, Елизаветы Нетребы, Руслана Саржанова, Алексей Томилова, Мирзы Мамедова, Сергея Сухова. Выставка продолжит работу до 14 мая, стоимость билета — от 200 руб.

В художественной галерее «ПоЛе» 28 апреля открылась выставка живописи Елены Гладышевой «Немного красного». Главная тема этой экспозиции — дворы, их неспешная, жизнь, отделенность от напряжения большого города. Работам автора присущи выраженная сюжетность, теплый гуманистический посыл, между тем — многофигурность, эмоциональная простота. Красный цвет на них является символом уюта, тепла домашнего очага. Выставка продолжит работу до 28 мая, вход на нее свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка художника Александра Баженова «У Саши» в Музее андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Выставка художника Александра Баженова «У Саши» в Музее андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 29 апреля пройдет вечеринка в честь первого юбилея музея. На ней презентуют фирменное пиво «Боже, храни андеграунд», созданное совместно с баром «Нельсон Совин» и пивоварней Red Rocket Brewery. Дуэт «Виниловые беспорядки» (Юрий Облеухов из группы «Курара» и Антон Клипса) удивят разнообразием жанров и прекрасным музыкальным вкусом. Гостей ждет ночная экскурсия по музею и розыгрыш картин из коллекции Музея Андеграунда. Стоимость билета — 500 руб.

В центре «Эрмитаж-Урал» 3 мая пройдет тематическая экскурсия «Образование нравов, исправление страстей и учение жизни. Библейские сюжеты в искусстве Италии XV-XVII веков». Она будет посвящена ветхозаветным и евангельским сюжетам в творчестве флорентийских, венецианских и сиенских мастеров. Посетители узнают о чуде-исцелении Товита, о Самсоне, назорее Божием из колена Данова, о самоотверженной материнской любви Иохаведы и подробно познакомятся с жизнью Иисуса Христа от рождения до воскрешения. На экскурсии можно будет познакомиться с двумя подходами к изображению Рождества: универсальном в православии и повествовательном в католицизме. Стоимость полного билета на экскурсию — 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артефакты из коллекции рок-журналиста Александра Кушнира

Фото: Организаторы выставки «Поколение дворников и сторожей» Артефакты из коллекции рок-журналиста Александра Кушнира

Фото: Организаторы выставки «Поколение дворников и сторожей»

В арт-галерее Ельцин Центра 5 мая откроется выставка «Поколение дворников и сторожей» из коллекции музыкального продюсера, журналиста и автора книг по истории русского рока Александра Кушнира. Экспозиция охватывает эпоху с 1976 по 1996 года и рассказывает о великих русских рок-музыкантах. В нее вошли несколько сотен артефактов из истории «Аквариума», «Кино», «Наутилуса Помпилиуса», «ДДТ» и других рок-групп, а также — подпольные рок-журналы, самодельные альбомы, неизвестные рукописи Бориса Гребенщикова и другие предметы, представляющие ценность для любителей рок-музыки. Выставка будет работать до 16 июля. Стоимость билета— 150 руб.

Спектакли

Театральная платформа «В Центре» (Ельцин Центр) 29 апреля представит премьеру спектакля «Циники» режиссера Антона Морозова по одноименному роману Анатолия Мариенгофа. Героев застает врасплох сначала революция, а потом и Гражданская война. Они пытаются спастись, влюбляясь друг в друга. Но это только отдаляет их от реальности и ведет к неизбежной трагедии. Стоимость билета — 500 руб.

На сцене Коляда-театра 1 мая студенты Екатеринбургского государственного театрального института представят премьеру «Трамвай в Пышму». Это спектакль по пьесе Надежды Черновой режиссера студента II курса Российского государственного института сценических искусств Ефима Степанова. Зрители находятся на одной сцене с актерами, а демонстрационный экран на заднем фоне расширяет границы и постепенно погружает в природу происходящего.Создается впечатление, будто все — и актеры, и зрители — едут в трамвае. Каждый герой обладает предметом-символом, который несет в себе сжатую информацию о характере своего персонажа. В повседневной гонке самосовершенствования, продуктивности и повсеместной лжи, люди часто забывают о том, что жизнь человека должна быть наполнена любовью, состраданием и мечтой. В ролях — студенты ЕГТИ: мастерские Андрея Неустроева, Натальи Гараниной, Веры Маковкиной. Стоимость билета — 500 руб.

Во Дворце молодежи 4 мая покажут спектакль «Скупой папик» в постановке московского театра «Миллениум». В сюжете встречаются смешные и курьезные ситуации. Главные герои Сергей и Маргарита — семейная пара. Они давно живут вместе, и их влюбленность уже прошла. Однажды Сергей встречает Зину и решает приударить за ней. Но неожиданный ответный ход Маргариты меняет развитие сюжета. В спектакле заняты: Станислав Садальский, Елена Воробей, Илья Бледный, Татьяна Орлова и Никита Заболотный. Стоимость билета — от 1,2 тыс. руб.

Кино

В Ельцин Центре с 28 апреля по 1 мая пройдет показ документального фильма «Меня приводит в движение свет» режиссера Светланы Быченко. Зрителей ждет путешествие в микрокосмос, в мир цветов и насекомых, которые, подобны людям, борются, чувствуют, видят, слышат. Стоимость билета на кинопоказ — 320 руб.

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ельцин Центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Ельцин Центре с 28 апреля по 3 мая покажут фильм «Воспоминания об убийстве» режиссера Пон Чжун Хо на корейском языке с русскими субтитрами. В фильме представлено расследование серии убийств женщин одним и тем же извращенным способом. Местные детективы и столичный сыщик пытаются найти преступника и разобраться в деле, но оно становится все запутаннее. Стоимость билета на кинопоказ — 320 руб.

Подготовила Анастасия Таначева