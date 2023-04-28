На судостроительный завод Бутомы в Крыму выделят более 4 млрд рублей инвестиций

Для судостроительного завода имени Бутомы в Керчи привлекут свыше 4 млрд руб. инвестиций. Об этом сообщает глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Совместно с вице-премьером Правительства РФ Денисом Мантуровым глава Крыма посетил судостроительный завод имени Бутомы в Керчи.

«Осмотрели корпусообрабатывающий цех, участок автоматизированной термической резки, различные производственные линии и проверили ход выполнения производственной программы. Обсудили вопросы вхождения завода в государственные программы с целью развития предприятия»,- рассказал Сергей Аксенов.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» зарегистрировано в Керчи в 2016 году. Генеральным директором является Олег Гончаров. Выручка компании за 2022 год составила 347 млн руб., прибыль -38,4 млн руб.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram