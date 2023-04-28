В Курской области возбуждены уголовные дела за незаконные рубки леса на 22 млн рублей

На основании материалов прокурорских проверок возбуждены уголовные дела из-за незаконной рубки леса (ч. 3 ст. 260 УК РФ, до семи лет лишения свободы) в Большесолдатском и Курском районах. Об этом сообщили в прокуратуре. Какое ведомство занимается расследованием, там не уточнили.

Прокуратуры выявила нарушения в деятельности арендаторов лесных участков, связанные с «невыполнением санитарно-оздоровительных мероприятий, лесоводственнного и агротехнического ухода, складирования в лесу отходов, отсутствием пожарного инвентаря». Кроме того, ведомство обнаружило хищение древесины под видом заключения договоров купли-продажи для собственных нужд. По оценке прокуратуры, ущерб лесному фонду превысил 22 млн руб.

О расследовании против воронежских лесников читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Дело вышло из рубки».

Иван Недокопов

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