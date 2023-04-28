Детская железная дорога в ЦПКиО переходит на летний график работы с 1 мая

Детская железная дорога (ДЖД) в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского в Екатеринбурге переходит на летний график работы, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). Поезда будут курсировать ежедневно с 1 мая до 30 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Власкина, Коммерсантъ Фото: Маргарита Власкина, Коммерсантъ

Отправление первого поезда со станции Екатеринбург-Детский запланировано в 11:00. Последний поезд будет отправляться по будням в 18:28, по выходным и праздничным дням — в 20:27. Рейсы будут выполняться каждый час.

Протяженность ДЖД составляет 3,1 км. Магистраль объединяет три станции и два остановочных пункта. Парк подвижного состава насчитывает пять действующих локомотивов и девять пассажирских вагонов, включая два отреставрированных ретровагона серии 3Aw Pafawag.

Торжественное открытие ДЖД состоялось 9 июля 1960 года. Все перевозки по ней осуществлялись юными железнодорожниками. В сентябре 2016 года был открыт новый комплекс детской железной дороги. Проект реализован совместно ОАО «РЖД» и правительством Свердловской области. Общие затраты составили 735,4 млн руб. После реконструкции в 2017 году ДЖД работает круглый год.

Диана Сунагатуллина

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