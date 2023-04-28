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Нижегородский фонд ОМС за год направил 2,63 млрд рублей на оплату работы скорой помощи

Более 2,63 млрд руб. направил нижегородский территориальный фонд ОМС на оплату вызовов бригад скорой помощи в 2022 году. В первом квартале 2023 года на те же цели уже направлено 490 млн руб., сообщили в фонде.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В прошлом году за счет средств фонда оплачены более 787 тыс. вызовов, в первом квартале текущего года – 195 тыс. Экстренную и неотложную медицинскую помощь в регионе оказывают 57 медицинских организаций, четыре из них – частные.

Время, за которое бригада скорой помощи должна доехать с момента вызова до пациента для оказания экстренной медицинской помощи, составляет 20 минут. В некоторых ситуациях данный норматив может быть увеличен, учитывая удаленность населенного пункта, транспортную доступность, неблагоприятные погодные условия.

Андрей Репин

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