Нижегородский фонд ОМС за год направил 2,63 млрд рублей на оплату работы скорой помощи

Более 2,63 млрд руб. направил нижегородский территориальный фонд ОМС на оплату вызовов бригад скорой помощи в 2022 году. В первом квартале 2023 года на те же цели уже направлено 490 млн руб., сообщили в фонде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В прошлом году за счет средств фонда оплачены более 787 тыс. вызовов, в первом квартале текущего года – 195 тыс. Экстренную и неотложную медицинскую помощь в регионе оказывают 57 медицинских организаций, четыре из них – частные.

Время, за которое бригада скорой помощи должна доехать с момента вызова до пациента для оказания экстренной медицинской помощи, составляет 20 минут. В некоторых ситуациях данный норматив может быть увеличен, учитывая удаленность населенного пункта, транспортную доступность, неблагоприятные погодные условия.

Андрей Репин