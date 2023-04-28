Первый фестиваль фиджитал-спорта начался в Удмуртии

В столице Удмуртии на базе ледового дворца «Молодежный» состоялся первый этап соревнований по фиджитал-хоккею, который включает в себя классический спорт и киберспорт с использованием VR/AR-технологий. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, команды сыграли в цифровом формате на приставках в NHL, а затем на льду 3х3.

Это первый в Удмуртии фестиваль, на который в командном зачете зарегистрировалось более 150 участников из семи регионов. На финальный этап по хоккею 29 апреля к ижевским командам присоединятся команды «Викинг» из Чайковского и «Спутник» из Агрыза. По итогу решающих игр выберут победителей, которые получат путевки на фиджитал-игры в Казань с призовым фондом 2 млн руб.