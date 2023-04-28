В Екатеринбурге перевернулся полицейский автозак с пятью задержанными

В Екатеринбурге полицейский автозак, в котором перевозили пятерых задержанных, перевернулся на бок в результате ДТП с легковушкой. Об этом «Ъ-Урал» рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Готвальда и Машинистов. В автомобиле находились задержанные, которых перевозили из изолятора временного содержания на железнодорожный вокзал, чтобы поместить их в спецвагон для дальнейшего этапирования в исправительные колонии.

«Служебная машина двигалась со включенными маяками и сиреной. Водитель иномарки Chevrolet Lanos увидел спецсигналы в самый последний момент и избежать столкновения не смог»,– отметил полковник Горелых.

В результате ДТП пострадал один из задержанных – ему на месте оказали медицинскую помощь. Остальных задержанных переместили в прибывшую на место ЧП аналогичную служебную машину.

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