Некрополь, открытый заново

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает историю некрополя Сен-Жак, обнаруженном недалеко от Норт-Дама.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohamad Salaheldin Abdelg Alsaye / Anadolu Agency / AFP Фото: Mohamad Salaheldin Abdelg Alsaye / Anadolu Agency / AFP

С детских лет люблю археологию и все, что с ней связано, поэтому всегда обращаю внимание на новости этой исторической науки. Нашел новость из Парижа, где начали копать прямо в самом центре города, на острове Сите, недалеко от собора Нотр-Дам. Раскопки ведутся в преддверии расширения станции Port Royal пригородной линии поездов. Уже найдена группа захоронений двухтысячелетней давности, целых 50 могил; обнаружили их на месте, где когда-то находился центр римского города Лютеция, где тогда проживало галльское племя паризий.

История очень любопытная, поскольку фактически об этом месте известно давно, с начала XIX века, называют его «некрополь Сен-Жак». Тогда, как пишут эксперты, археологи более интересовались ценными объектами и предметами, а найденные скелеты игнорировали. В общем, вели себя как «черные копатели», таков был уровень археологической науки два века назад. В результате о могилах просто-напросто забыли.

И нашли словно заново. Скелеты — и взрослых, и детей — обнаружены в деревянных гробах, которые были сожжены при захоронении, как это было принято у паризиев. Таким образом, кроме скелетов, остались лишь небольшие кусочки дерева и металлические гвозди. Примерно в половине могил найдены небольшие предметы, в том числе керамические и стеклянные чашки и кувшины, остатки одежды, такие как булавки, ремни или следы обуви. Это хорошо видно на фотографиях с раскопок.

У некоторых скелетов во рту или в гробу была обнаружена монета, вероятно, подношение богу Харону, который переправлял мертвых в подземный мир. Также нашли отдельную яму для пожертвований с полным скелетом свиньи и двумя большими керамическими контейнерами, которые, очевидно предназначались, как пишут, «для обеспечения выживания умершего в загробной жизни».

Так что в целом это оказалась история со счастливой судьбой, так как теперь французские ученые внимательно изучают останки, надеясь, что открытие не только прольет свет на детали жизни парижан двухтысячелетней давности, но даже и предоставит материал для тестирования ДНК, из которого они смогут узнать больше о здоровье древних сограждан, да и про животных, их окружавших, тоже.