Назначен заместитель руководителя Пермского УФАС

Заместителем руководителя УФАС России по Пермскому краю назначена Вероника Авлиярова. Приказ об этом подписал глава ФАС России Максим Шаскольский 26 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Пермского УФАС Фото: пресс-служба Пермского УФАС

Вероника Авлиярова родилась в 1997 году в городе Перми. Высшее образование получила в Пермском филиале Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению юриспруденция. В 2019 году получила степень бакалавра, в 2021 году — степень магистра. В Пермском УФАС работает с 2019 года, занимала должности ведущего специалиста-эксперта в отделе контроля органов власти и процедур торгов. В 2021 году стала заместителем начальника отдела контроля монополистической деятельности. В 2022 году работала в центральном аппарате ФАС России в Москве. С октября 2022 года занимала должность заместителя начальника отдела контроля органов власти и процедур торгов Пермского УФАС.

В должности заместителя руководителя Пермского УФАС госпожа Авлиярова будет курировать работу ведомства в сфере контроля на товарных рынках и экономической концентрации.