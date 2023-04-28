В Челябинской области пять лет колонии дали мобилизованному, не вернувшемуся в часть

Магнитогорский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима мобилизованного, оставившего часть. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что 6 ноября 2022 года призванный по мобилизации военнослужащий без уважительных причин, «желая отдохнуть», не прибыл к назначенному времени из увольнения в часть. В конце января 2023 года он сам пришел в Чебаркульский межмуниципальный отдел МВД России и рассказал, что вовремя не явился на службу.

Суд признал рядового виновным по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца).