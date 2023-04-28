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Коммерсантъ FM
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«"Зенит" еще не оформил чемпионство»

Владимир Осипов — о раскладе сил в РПЛ

28 апреля пройдет первая встреча в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги: «Динамо» сыграет с «Факелом». И, с точки зрения букмекеров, московский клуб — явный фаворит. А центральным матчем субботы станет игра «Спартак»—«Ростов». Каковы шансы команд на проход в следующий тур? И насколько результативными будут другие встречи? Эти вопросы спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с телеведущим и амбассадором «Лиги ставок» Евгением Евневичем.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

— На мой взгляд, ни на что уже, к сожалению, «Динамо» не претендует в этом чемпионате. Как вы считаете?

— Сегодня, скорее всего, команда выиграет. Такие матчи уступать вообще невозможно и нельзя. Все прекрасно понимают, что и повышенные премиальные за эту игру, естественно, будут. Поэтому сегодня, если бы я на кого-то и ставил, то на московское «Динамо». Если же говорить в целом о сезоне команды, то, наверное, успешным назвать его невозможно. До ЦСКА, «Спартака», «Ростова» и «Зенита» «Динамо» не дотянет.

— 1,56 коэффициент на победу «Динамо» в матче с «Факелом», который ни одной игры на выезде не выиграл в этом чемпионате, так что вполне хороший расклад. Но все-таки центральный матч пройдет завтра, и, мне кажется, ему нужно особое внимание уделить. Я, конечно, говорю о встрече «Спартак»—«Ростов». И здесь 1,77 коэффициент на победу «Спартака» в «Лиге ставок» и 4,6 на победу «Ростова», ничья идет за 4,2. Разброс сил сумасшедший при таком-то «Ростове», который сейчас в полном порядке и нестабильном «Спартаке», несмотря на феерию с «Краснодаром».

— Да, в «Ростов», если брать этот сезон, вообще никто не верит. Если спросить у Валерия Георгиевича, верил ли он, что так высоко будет «Ростов», он скажет, что, конечно, нет. Он и говорил, что эти результаты команды в первую очередь удивляют его. Но при этом я бы не сказал, что все так однозначно в матче «Спартака» и «Ростова». И я бы не ставил на победу одной из этих команд, на самом деле, потому что максимально непредсказуемая игра, в первую очередь благодаря «Спартаку». То, что творит эта команда в последних матчах, абсолютно непонятно и непредсказуемо.

Кто бы мог подумать, что с 0:2 и 2:3 против «Краснодара» «Спартак» отыграется и выиграет, причем сделает это очень красиво? Наверное, мало кто ожидал подобного, даже самый ярый болельщик «Спартака». И я бы, например, поставил — для кого-то, может быть, это будет неожиданная ставка — на гол Максима Осипенко, капитана «Ростова», центрального защитника. Команда часто зарабатывает пенальти, идет, наверное, на какой-нибудь личный рекорд, пенальти 20 за сезон заработать хочет. И, вполне возможно, в этом матче как раз будет 11-метровый. Собственно, кто подойдет? Правильно — Осипенко. Он шесть мячей в этом сезоне забил.

— Мне кажется, здесь стоит обратить внимание на разного рода спецпари, которые есть в «Лиге ставок». Например, что забьют и Александр Соболев, и Квинси Промес — 5,5 коэффициент на такой исход. Есть спецпари на то, что в основное время будет пенальти, за 2,25 и на то, что будет удаление, за 3,2. Каковы же шансы по пенальти, удалениям и так далее?

— Промес вернулся, мы видим, что он очень неплох. Его, может быть, сейчас хватает минут на 20-30 после той травмы, которая у него была, но их достаточно, чтобы забить. И это мы увидели в матче против «Краснодара». Соболев тоже вполне может забить. И если кому-то хочется рискнуть, на это спецпари можно, конечно, поставить. Я верю, как уже говорил, что будут пенальти и в гол Осипенко. А если говорить о красных карточках, не уверен, что здесь будет тот же накал, что мог бы быть, например, в матче «Спартака» и «Зенита» или «Спартака» и «Динамо».

— Еще есть спецпари на то, кто выше будет в турнирной таблице. «Спартак» идет за 1,7, «Ростов» — за 2,15. Кто будет выше, как считаете?

— Мне кажется, «Спартак» будет все-таки повыше. Но тут нужно судить по их личному матчу, но, естественно, в этом и фишка, что нужно оценить, кто будет выше, до игры «Спартака» и «Ростова». И все же, на мой взгляд, «Спартак» будет выше в турнирной таблице по итогам сезона, хотя календарь у них немного сложнее, чем у «Ростова». В следующем туре в гостях играть «Спартаку» против «Зенита», потом против «Химок», которые пытаются спастись, потом против ЦСКА, потом против «Нижнего», который пытается спастись, и в конце «Крылья Советов».

— Это такая концовка сезона, которую врагу не пожелаешь — сумасшествие безумное.

— Да-да, и при этом я все-таки верю в красно-белых.

— Немного в тени остаются встречи, на которые точно стоит обратить внимание. Например, матч «Ахмат»—ЦСКА, игра пройдет в Грозном. И я уверен, что тут накал страстей будет не меньше. «Зенит» еще не оформил чемпионство, и встреча с «Крыльями Советов» в Самаре проходной вряд ли будет.

— Я бы в первую очередь обратил внимание на игру «Ахмата» и ЦСКА. В случае победы грозненцев команда Сергея Ташуева может приблизиться на расстояние двух очков к первой четверке. Это, конечно, будет главное открытие нынешнего сезона. Но, с точки зрения нейтрального болельщика, я бы выбрал матч «Краснодар»—«Урал. Игра «Ахмата» и ЦСКА вряд ли будет результативной, учитывая стиль футбола грозненцев и последние матчи обеих команд. ЦСКА в отличной форме, «Ахмат» тоже шикарно играет, но вряд ли мы увидим много голов. А вот в матче «Краснодара» и «Урала» они вполне могут быть.

При этом у «Урала» просто какой-то бардак в обороне, он находится сейчас в кризисе, не может выиграть уже пять матчей подряд. И, конечно, в такой ситуации нужно побеждать, идти вперед. А «Краснодар», конечно, хочет реабилитироваться за ту неудачу в Москве, за тот небольшой курьез, который произошел, когда команда ввела два мяча, потом 3:2 вела и, в конце концов, проиграла.

— Победа «Краснодара» идет в «Лиге ставок» за 1,92 и победа «Урала» за 3,95. Также можно поставить на то, что в матче будет забито три или больше мячей, за 1,81. И раз мы затронули матч «Ахмат»—ЦСКА, то здесь 3,3 коэффициент на победу первой команды и 2,2 на победу второй. Все-таки в этой встрече армейцы фавориты.

— «Ахмат» — это очень хорошая домашняя команда, которая шикарно играет у себя, умеет не пропускать, а это тоже очень важно. Кроме того, есть множество других факторов, поэтому я бы не рискнул ставить на победу ЦСКА.

— А что будет в матче «Крылья Советов»—«Зенит» в Самаре? Понятно, что «Зенит» — это машина, которая всех закатывает в бетон. Но мы помним судейский скандал с «Крыльями Советов», с увольнением генерального директора. И вот сейчас-то арбитры точно не помогут «Зениту». Если будет чистый матч, смогут «крылышки» против этого «Зенита» потянуть?

— Подбор футболистов у «Зенита» такого уровня, которого у нас во многих командах-то и нет. И если убирать фактор судейства, «Зенит» все равно сильнее, и он собирается в следующем туре уже оформлять чемпионство.

— При этом победу «Зенита» в Самаре в «Лиге ставок» можно взять за 1,7.

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