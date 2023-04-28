«Трактор» продлил контракт с вратарем Сергеем Мыльниковым

Хоккейный клуб «Трактор» продлил соглашение с голкипером Сергеем Мыльниковым до конца сезона 2024/2025. Об этом сообщают в пресс-службе «черно-белых».

23-летний Сергей Мыльников — воспитанник челябинского хоккея. С 2016 года выступал во Всероссийской хоккейной лиге за «Челмет». В КХЛ дебютировал в 2021 году в составе «Трактора».

«Сергей Мыльников является перспективным воспитанником клубной школы. В прошлом сезоне он доказал, что готов играть в КХЛ и постоянно прогрессировать», — отметил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.