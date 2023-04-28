В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту халатности при обеспечении сирот жильем

В отношении неустановленных лиц администрации Белокатайского района заведено уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) при обеспечении жильем сирот, сообщили в пресс-службах республиканских прокуратуры и СКР.

Проверка, проведенная районной прокуратурой, установила, что в администрации района в 2022 году на учете на получение жилья состояли 122 сироты. Министерство строительства и архитектуры республики выделило муниципалитету около 26 млн руб., что позволило бы закупить 17 квартир. В нарушение закона «О контрактной системе» должностные лица администрации безрезультатно разместили 94 извещения с начальной ценой контракта на закупку одной квартиры от 895 тыс. руб. до 1,49 млн руб., которые не соответствовали предложениям рынка жилья в районе.

Прокурор внес представление об устранении нарушений. Однако администрация района не скорректировали стоимость жилья, закупки признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. В результате для детей-сирот в 2022 году закупили всего девять квартир на общую сумму более 12 млн руб., при этом 13 млн руб. были возвращены в бюджет как неосвоенные.

Бездействие должностных лиц было допущено и в 2019-2022 годах. Более 30 млн руб. остались неосвоенными и были возвращены в бюджет.

Майя Иванова

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