Двоих жителей Ижевска оштрафовали за проведение азартных игр на улице Красной

В столице Удмуртии суд вынес приговор двум местным жителям, которых признали виновными в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ). Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества, мужчины открыли незаконное казино на улице Красной. Существовало оно в период с октября 2022 года по январь 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Здесь посетителям предоставлялся доступ к компьютерам, имеющим выход в интернет. Мужчины же принимали средства в кассу клуба в качестве ставки в азартной игре с начислением участникам кредитов на сумму внесенных средств, а также обеспечивали доступ к играм.

Одному из осужденных суд назначил штраф в размере 50 тыс. руб., другому — 45 тыс. руб.