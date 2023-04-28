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Двоих жителей Ижевска оштрафовали за проведение азартных игр на улице Красной

В столице Удмуртии суд вынес приговор двум местным жителям, которых признали виновными в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ). Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества, мужчины открыли незаконное казино на улице Красной. Существовало оно в период с октября 2022 года по январь 2023 года.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Здесь посетителям предоставлялся доступ к компьютерам, имеющим выход в интернет. Мужчины же принимали средства в кассу клуба в качестве ставки в азартной игре с начислением участникам кредитов на сумму внесенных средств, а также обеспечивали доступ к играм.

Одному из осужденных суд назначил штраф в размере 50 тыс. руб., другому — 45 тыс. руб.

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