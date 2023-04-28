Кенгуренка из Екатеринбургского зоопарка для содержания и разведения отправили в Подмосковье

Из Екатеринбургского зоопарка кенгуру беннетта с целью содержания и разведения отправили в Солнечногорск в адрес ООО «Амазония Зоо» (занимается торговлей и разведением животных), сообщила пресс-служба свердловского Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Свердловской области Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Свердловской области

В аэропорту Кольцово кенгуренок прошел необходимые процедуры перед полетом, нарушений не выявлено. «Животное вывезено в одноразовой клетке с соблюдением температурного режима»,— говорится в сообщении.

Ранее из Кольцово рейсом в Хабаровск был отправлен трехлетний амурский тигр по кличке Гектор. Он отправился в центр реабилитации диких животных «Утес». Перевозку и будущее содержание Гектора взяла на себя компания «Амур Минералс» (входит в Группу РМК Игоря Алтушкина).

Диана Сунагатуллина

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