В Ставрополе с 29 апреля откроется сезон фонтанов

В субботу 29 апреля в столице Ставрополья начнется сезон фонтанов, сообщил глава администрации города Иван Ульянченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ставрополя Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

На грядущих выходных планируется запустить фонтан на пл. Святого князя Владимира, а также еще 25 сооружений в разных частях Ставрополя. Запуск пройдет раньше запланированной даты из-за предстоящих длинных выходных.

«Чтобы прогулки в праздничные дни были максимально приятными, было принято решение дать старт на два дня раньше»,- отмечает пресс-служба администрации города.

Анастасия Назарова