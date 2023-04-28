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В Ставрополе с 29 апреля откроется сезон фонтанов

В субботу 29 апреля в столице Ставрополья начнется сезон фонтанов, сообщил глава администрации города Иван Ульянченко в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

На грядущих выходных планируется запустить фонтан на пл. Святого князя Владимира, а также еще 25 сооружений в разных частях Ставрополя. Запуск пройдет раньше запланированной даты из-за предстоящих длинных выходных.

«Чтобы прогулки в праздничные дни были максимально приятными, было принято решение дать старт на два дня раньше»,- отмечает пресс-служба администрации города.

Анастасия Назарова

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