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В ходе обыска у юриста «Команды против пыток» обнаружены 80 охотничьих патронов

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму 28 апреля во время обыска дома у главы отдела международно-правовой защиты правозащитной организации «Команда против пыток» (КПП, ранее «Комитет против пыток», признан иностранным агентом) Ольги Садовской обнаружили и изъяли 80 охотничьих патронов.

Как сообщают правозащитники в своем Telegram-канале, боеприпасы принадлежат бывшему супругу госпожи Садовской. Также у нее изъяты несколько флеш-карт, ноутбук и телефон.

По данным КПП, обыски проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного в Северной Осетии. Его фигурантом является человек, сообщивший о пытках. Подробности этого уголовного дела правозащитники не раскрывают в интересах заявителя. Ранее обыски проводились в офисе КПП в Пятигорске. Сотрудники полиции искали документы, связанные с делом, но не нашли их.

Руководитель направления общественных расследований КПП Олег Хабибрахманов считает действия силовиков попыткой оказать давление на правозащитников.

Андрей Репин

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