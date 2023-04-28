В Чайковском отменили патриотический спектакль о событиях на Украине

В городе Чайковском отменили спектакль, поставленный по мотивам очерков военных корреспондентов России. Об этом сообщил сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин.

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По словам художественного руководителя МБУИ «Чайковский театр драмы и комедии» и режиссера данного спектакля Александра Борисова, которые приводит господин Прилепин, к 5 мая Чайковский театр драмы и комедии должен был выпустить премьеру спектакля о Великой Отечественной войне и событиях на Украине с 2014 года. В основу драматургического материала легли рассказы Дмитрия Стешина из книги «Коротко и жутко» и проза Захара Прилепина. Однако худрука неожиданно уволили. «Вчера получил уведомление о прекращении со мной трудовых отношений. (Уволен по 278-й статье — без объяснения причин),— сообщил господин Борисов.— Конечно, в устной форме мне проговорили в управлении культуры, что причина увольнения — в заявлениях об уходе от пяти артистов театра».

По данным Захара Прилепина, артисты уволились из-за нежелания играть в этом спектакле.