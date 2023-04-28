На Кубани за сутки коронавирусом заболели 112 человек

В Краснодарском крае за минувшие сутки коронавирусом заболели 112 человек. По данным оперативного штаба региона в числе заболевших 73 женщины и 39 мужчин

В Краснодаре зарегистрировали 38 новых пациентов, в Сочи – 15, в Новороссийске – 11. В Ейском районе заболели шесть человек, в Гулькевичском Тбилисском и Успенском муниципалитетах — по пять. В Павловском районе выявили четыре случая заболевания, в Калининском – три. В Армавире, Геленджике, Кавказском, Мостовском районах отметили по два случая заражения. Еще по одному — в Анапе, Горячем Ключе, Белоглинском, Динском, Каневском, Красноармейском, Крыловском, Кущевском, Ленинградском, Новокубанском, Тихорецком, Туапсинском районах.

Всего с начала пандемии в крае зарегистрировали 361374 пациента с коронавирусом. С выздоровлением выписали 349483 человек, скончался 11191 заболевший.

Анастасия Донскова

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