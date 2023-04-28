На капремонт крыш на Кубани выделят более 2 млрд рублей

Из Фонда капремонта выделят более 2 млрд руб. на ремонт крыш в Краснодарском крае. Этот показатель больше в два раза, чем в прошлые годы, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сейчас на 154 крышах идут строительно-монтажные работы. Они ведутся в рамках региональной программы капитального ремонта. Например, в Брюховецком, Динском, Мостовском и Новопокровском районах план по ремонту крыш полностью выполнен.

«В течение года такие работы проведем в 637 многоквартирных домах, что на 40% больше, чем в предыдущем», – отмечает врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Олег Исаев

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