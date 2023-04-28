«МИР! РОК! МАЙ!», «Свадьба Кречинского» и открытие сезона в парке Горького

В предстоящие выходные, с 29 апреля по 1 мая, в столице Удмуртии жителей и гостей ждут выступления рок-групп, встречи книжного клуба и творческие мастер-классы.На сценах различных площадок покажут психологическую драму «Нож, которым я копаюсь в себе» и классический спектакль «Свадьба Кречинского». Подробнее, куда сходить в выходные, — в афише «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Где выступят группы?

29 апреля, в субботу, в BAЯROCK выступит группа SELLOUT с программой «Панк-рок, да погромче!» (18+). Гости услышат лучшие новые песни и старые боевики, а также получат максимум энергетики и живого рока. Концерт начнется в 19:00, стоимость билетов начинается от 500 руб.

30 апреля, в воскресенье, в 18:00 в BAЯROCK пройдет праздничный концерт «МИР! РОК! МАЙ!» (16+). На сцен зазвучит Hard & Heavy Metal в исполнении групп «РИШИ», «Темная материя» и «Splintered Sense». Стоимость билетов начинается от 200 руб.

1 мая, в понедельник, в 19:00 группа «АЛЬВАРЕС» устраивает вечер русского рока (16+). В BAЯROCK они исполнят материал из известных российских рок-композиций. Стоимость мероприятия начинается от 100 руб.

Какие пройдут мастер-классы и творческие встречи?

29 апреля книжная лавка «Кузебай» проводит встречу книжного клуба «Баухаус» (16+). В частности, участники будут обсуждать книгу книгу Фрэнка Уитфорда «Баухаус» о дизайне. Произведение остается одним из лучших обзоров истории и достижений школы архитектуры и дизайна, созданной в Веймарской республике в 1919 году. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Студия керамики «Мугур» в субботу, 29 апреля, в 11:00 проводит мастер-класс по созданию горшочка «Домик» для кактусов, суккулентов, каланхое и домашних растений (6+). Стоимость мероприятия начинается от 800 руб.

30 апреля в «Оранжерее искусств» в 15:00 будут создавать интерьерную графическую работу на сэндвич-панели (12+). В основе апсайклинг, то есть вторичное использование материалов и вещей с созданием для них нового функционала и увеличения их ценности. Стоимость составит 300-600 руб., необходима запись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Центра современной драматургии и режиссуры Фото: пресс-служба Центра современной драматургии и режиссуры

Какие покажут спектакли?

29 апреля, в субботу, в 19:00 в Открытом офисе в Ижевске покажут психологическую драму «Нож, которым я копаюсь в себе» (18+). В основу сюжета легла пьеса Милы Фахурдиновой, в которой обычная интернет-переписка превращается в аттракцион бессмысленного насилия. История про мучительные отношения, которая начинается с одного сообщения. Для входа на спектакль нужна регистрация.

В субботу, 29 апреля, Государственный русский драматический театр Удмуртии в 18:30 покажет почти мюзикл в двух действиях «Свадьба Кречинского» (16+). Сюжет расскажет о влюбленной в Кречинского Лидочке Муроской, очарованной им тетушке и почти полученным миллионным состоянием. На кон поставлены счастье, любовь, честь и свобода. Стоимость билетов начинается от 700 руб.

29 апреля, в субботу, в 13:00 Театр юного зрителя представит Спектакль «Просто концерт» (12+). Камерный хор Чайковского и Свердловский колледж культуры и искусства «расскажут» зрителям о ценностном отношении к собственной личности, внимательном отношении к другим и приоритете духовных ценностей над материальными. Стоимость билетов начинается от 350 руб.

Центр современной драматургии и режиссуры 29 апреля в 19:00 представит спектакль «Дыры» (16+). Это загадочная и абсурдистская история, где продавщицы овощного ларька раскрывают тайны мироздания. Стоимость билетов начинается от 330 руб.

Куда сходить с детьми?

29 апреля в 13:00 в парке Горького в Ижевске состоится открытие нового сезона (0+). Гостей ждут конкурсы с героями сказок, пираты и миссия по спасению планеты вместе с супергероями и трансформеры с лазерным лабиринтом. В 16:00 здесь начнется праздник с музыкой, конкурсами и подарками.

1 мая, в понедельник, в парке Кирова пройдет фестиваль Дня Весны и Труда (0+). Праздник начнется в 11:00 с производственной гимнастики, которую проведут известные спортсмены Удмуртии и сотрудники ведущих предприятий. В рамках мероприятия также откроются интерактивные зоны, где можно будет поиграть в дворовые игры и познакомиться с бытом советского человека.

Подготовила Софья Лямина