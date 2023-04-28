Парад Победы в Перми состоится в традиционном формате

Парад Победы в Перми планируется провести 9 мая в традиционном формате. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании краевого оргкомитета «Победа». «Несмотря на все сложности, мы должны провести парад в традиционном формате. Парад пройдет с торжественным прохождением войск Пермского гарнизона на Октябрьской площади»,— сообщил глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Он добавил, что также 9 мая в рамках парада фактически стартует фестиваль «Оружие Победы». «Это участие в параде военной техники прикамских предприятий. Ранее в таких объемах техника не участвовала»,— отметил Дмитрий Махонин.

Ранее стало известно об отмене парадов Победы в нескольких регионах России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это решение, сообщил, что военный парад на Красной площади готовится и планируется к проведению, а решения по мероприятиям в регионах — прерогатива губернаторов.