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В Перми должникам за горячую воду ограничили поставку ресурса

В Перми состоялся рейд по клиентам ПАО «Т Плюс», задолжавшим за горячую воду. В этом году отключения касаются и жителей домов с так называемой горизонтальной разводкой отопления. При помощи специальных устройств у специалистов появилась для этого техническая возможность. В апреле сотрудники Тепловой инспекции «ЭнергосбыТ Плюс» ограничили услугу горячего водоснабжения жителям Мотовилихинского района краевой столицы.

Чтобы вернуть себе возможность использования коммунального ресурса, неплательщикам необходимо полностью погасить задолженность и возместить расходы на возобновление его подачи. Долги населения перед поставщиками тепла и горячей воды превышают 3 миллиарда рублей. Поэтому сегодня к должникам применяются самые строгие меры.

«Чтобы сохранить доступ к горячей воде или вернуть его после отключения, необходимо погасить все долги за тепло и ГВС. Для тех, кто еще не погасил долг, мы рекомендуем сделать это в ближайшее время», — подчеркнул директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.

Для должников энергокомпания проводит акцию «Весеннее обновление», по условиям которой физические лица могут избавиться от начисленных пеней при оплате квитанций за март и апрель и погашении ранее накопившейся задолженности до 31 мая 2023 года.

Погасить долги и внести платеж за текущий период можно любым удобным способом: онлайн в личном кабинете Вашего расчетно-кассового центра (РКЦ), в офисе РКЦ, либо воспользовавшись любым интернет-банком. Контактные данные и адреса сайтов можно уточнить в квитанции. Списание пеней отразится в квитанции за июнь.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс», состоящая из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Клиентами компании являются более 7 млн физических лиц и более 180 тысяч юридических лиц.

«ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территории Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики. Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к ней жителя или предприятия.

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»

Пермский филиал входит в состав АО «ЭнергосбыТ Плюс» и оказывает услуги по исполнению сбытовых функций и теплоснабжающих предприятий компании ПАО «Т Плюс» (Пермь, Краснокамск, Чайковский, Березники, Лысьва) по работе с потребителями и поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Филиал ведет договорную работу и претензионную в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, сбор денежных средств, проводит взыскание дебиторской и кредиторской задолженности, выполняет расчеты по определению количества энергоресурсов и формирование платежных документов, осуществляет функции тепловой инспекции, контроля коммерческого учета потребителей и организации мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Для исполнения сбытовых функций по работе с физическими лицами на территории Пермского края филиал сотрудничает с ОАО «КРЦ-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», АО ВЦ «Инкомус».

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»

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