В Лабинске пенсионерка ударила подругу ножом за интимную связь со своим сыном

В Лабинске 64-летняя женщина ударила ножом свою знакомую за сексуальную связь со своим сыном. Сведения об этом «Ъ-Кубань» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
По данным ведомства, между подругами произошла словесная ссора, после чего злоумышленница ударила свою знакомую кружкой по голове, а затем нанесла удар ножом в область живота.
В отношении нападавшей возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ ((умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Материалы дела направили в суд. В случае доказательства вины правонарушительницы, ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
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